Hüseyin Kalpar Giresun’a – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Hüseyin Kalpar ’a

    Hüseyin Kalpar Giresun’a

    Çotanak’ta ile yollar ayrıldı Yönetim, Hüseyin Kalpar ile görüştü ve prensipte anlaştı.

    Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, ile yollarını ayırdı. Başkan , Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Giresunspor bu sezon Metin Diyadin ile çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet aldı. ekibi, 3 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan, Diyadin geçen sezon 5 Şubat 2018'de görevi bıraktığı açıklanmış, kısa süre sonra 26 Şubat 2018'de ikinci kez takımın başına getirilmişti. Karadeniz ekibi hemen Hüseyin Kalpar ile masaya oturdu. En son Elazığspor'u çalıştıran 1955 doğumlu Kalpar ile prensipte anlaşma sağlandı. İmzalar atılacak.
    1. 3.10.2018
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