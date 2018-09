Adana Demirspor teknik direktörü Hakan Kutlu, takım hakkında konuştu. Tecrübeli hoca, "Sahadaki 11 oyuncumuzun tamamı yeni. Buna rağmen 10 puanımız var. Çok iyi veya çok kötü değil. 5 maçta 10 puan ortalamasını tutturan takım Süper Lig'e çıkar. Uyum sorununu en az hasarla atlattığımıza inanıyorum. Şu anda hem fiziksel hem de taktiksel anlamda her takımın eksiği var" diye konuştu.



KAZANMA VURGUSU

Hakan Kutlu, kadro şişkinliğine getirilen eleştirilere, "Her takımın 28 kişilik kadrosu var. Form durumuna göre değişiklikler olacak. Her oyuncudan katkı almak istiyoruz. İstanbul maçından sonra sanki final maçını kaybetmiş gibi takım sahaya çöktü. Bu çok önemli. Hatay maçında da sıkıntımız vardı ama oyuncular kazanmayı çok istedi. İyi oyun için zaman lazım" diye konuştu.



EN BÜYÜK KOZ 4 GOLLÜ POTE

Adana Demirspor'da 4 golle, Altay'ın 5 gollü oyuncusu Paixao'nun arkasında bulunan Pote, Altınordu maçında takımın en büyük kozu olacak.