Hakan Kutlu: "Zaman şart"
Adana Demir’in hocası Hakan Kutlu, “5 maçta 10 puan topladık. Bu seri Süper Lig’e çıkarır ama baskılı oyun için zaman şart” dedi
Adana Demirspor teknik direktörü Hakan Kutlu, takım hakkında konuştu. Tecrübeli hoca, "Sahadaki 11 oyuncumuzun tamamı yeni. Buna rağmen 10 puanımız var. Çok iyi veya çok kötü değil. 5 maçta 10 puan ortalamasını tutturan takım Süper Lig'e çıkar. Uyum sorununu en az hasarla atlattığımıza inanıyorum. Şu anda hem fiziksel hem de taktiksel anlamda her takımın eksiği var" diye konuştu.
KAZANMA VURGUSU
Hakan Kutlu, kadro şişkinliğine getirilen eleştirilere, "Her takımın 28 kişilik kadrosu var. Form durumuna göre değişiklikler olacak. Her oyuncudan katkı almak istiyoruz. İstanbul maçından sonra sanki final maçını kaybetmiş gibi takım sahaya çöktü. Bu çok önemli. Hatay maçında da sıkıntımız vardı ama oyuncular kazanmayı çok istedi. İyi oyun için zaman lazım" diye konuştu.
EN BÜYÜK KOZ 4 GOLLÜ POTE
Adana Demirspor'da 4 golle, Altay'ın 5 gollü oyuncusu Paixao'nun arkasında bulunan Pote, Altınordu maçında takımın en büyük kozu olacak.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Hakan Kutlu: "Zaman şart" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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