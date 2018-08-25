Burhan Osmanlı'da – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Burhan Osmanlı'da

    Burhan Osmanlı'da

    Birçok takımı peşinden koşturan , tercihini Osmanlıspor’dan yana kullandı. 33 yaşındaki sağ kanat, 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı

    BU sezon mücadele etmeye başladığı Spor Toto 1. Lig'e, iki maçta puansız giriş yapan Osmanlıspor, önemli bir ismi renklerine bağladı. Ankara ekibi, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda tecrübeli kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Erzurumspor'la Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren 33 yaşındaki oyuncuyla, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Birçok teklif arasından Osmanlıspor'u tercih eden Burhan, Osmanlıspor'un dün yapılan sabah antrenmanında yer aldı.

    SEZON BAŞINDA AYRILMIŞTI
    Sezon başında yaşadığı yaşadığı sorunlar nedeniyle Erzurumspor'la yollarını ayırmak zorunda kalan Burhan, geçtiğimiz sezon mavi-beyazlı formayla 39 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Uzun yıllar boyunca Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor formaları giyen tecrübeli oyuncu; 270 maçta 41 kez rakip fileleri sarsarken, 49 da asist yapma başarısı gösterdi. Burhan, önceki sezon Sivasspor formasıyla da Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.
    1. 25.8.2018
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