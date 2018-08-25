Burhan Osmanlı'da
Birçok takımı peşinden koşturan Burhan Eşer, tercihini Osmanlıspor’dan yana kullandı. 33 yaşındaki sağ kanat, 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı
SEZON BAŞINDA AYRILMIŞTI
Sezon başında yaşadığı yaşadığı sorunlar nedeniyle Erzurumspor'la yollarını ayırmak zorunda kalan Burhan, geçtiğimiz sezon mavi-beyazlı formayla 39 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Uzun yıllar boyunca Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor formaları giyen tecrübeli oyuncu; 270 maçta 41 kez rakip fileleri sarsarken, 49 da asist yapma başarısı gösterdi. Burhan, önceki sezon Sivasspor formasıyla da Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Burhan Osmanlı'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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