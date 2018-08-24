Boluspor çok farklı! Boluspor: 3 - Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor sahasında Ümraniyespor’la oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
16. dakikada Guido Koçer'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
35. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine kadar giren Guido Koçer'in yerden şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
53. dakikada, Uğur Akdemir'in serbest vuruştan ceza sahası içine açtığı ortada Ümit Kurt kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
59. dakikada Guido Koçer'in ceza sahası içine derinlemesine gönderdiği topla buluşan Özgür Can Özcan'ın şutunu kaleci kurtardı.
78. dakikada İshak Çakmak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.
82. dakikada ceza sahası içinde Akabueze ile duvar pası yapan Mustafa Durak'ın şutu ağlarla buluştu. 3-0
89. dakikada kornerden gelen hava topuna yükselen Merthan Açıl'ın vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Ümraniyespor: 1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xxx, Soner Maraş xxx, Seyfettin Ünal xxx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Uğur Akdemir xx, Diarra xx, Ümit Kurt xxx, Umut Meraş xx, İshak Çakmak xx, Guido Koçer xxx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 89 ?), Akabueze xx, Umut Gündoğan xx (Burak Asan dk. 66 xx), Mustafa Durak xxx, Özgür Can Özcan xx (Melih Okutan dk. 80 x)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Sebaihi, Ufuk Budak, Daniel Dimov
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Aaron Appindangoye xx, Oğuz Ceylan xx, Merthan Açıl xx, Mücahit Albayrak xx, Timur Temeltaş xx, Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx (Bahadır Taşdelen dk. 56 xx), Recep Aydın xx, Diabang Dialiba xx (Andreas Vasilogiannis dk. 67 xx), Atabey Çiçek xx
Yedekler: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Guido Koçer (dk. 35), Ümit Kurt (dk. 53), Mustafa Durak (dk. 82) (Boluspor), Merthan Açıl (dk. 89) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Umut Gündoğan, Ümit Kurt, Uğur Akdemir (Boluspor), Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
- 24.8.2018 21:20
- Güncelleme: 24.8.2018 21:22
-
Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
-
Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
-
Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Boluspor çok farklı! Boluspor: 3 - Ümraniyespor: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.