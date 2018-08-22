Altay’da Ivanov hazır değil – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’da hazır değil

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>’da <a href="/index/ivanov?id=e801770f-45fa-4ca8-9303-f840fa34e13d" class="" rel="tag">Ivanov</a> hazır değil
    1. Lig'de sezona iyi bir başlangıç yana ve iki haftada 4 puanı hanesine yazdıran 'ın, yeni stoperi Ivan 'un henüz hazır olmadığı belirtildi. Fiziksel açıdan eksikleri bulunduğu ifade edilen Bulgar defans oyuncusunun, ikili mücadelelerde ağır kalması nedeniyle ilk 11'de tercih edilmediği ifade edildi.
    1. 22.8.2018
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