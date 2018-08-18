Hatay rakip tanımadı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Hatay rakip tanımadı

    Hatay rakip tanımadı

    Sezona yenilgiyle başlayan bordo-beyazlılar, dün taraftarının önünde şov yaptı. ’un öğrencileri, Karabük karşısında 3 puanı kaptı

    TARAFTARININ önünde bu sezon ilk maçına çıkan Hatayspor, rakibine şans tanımadı. Yeni transferlerine lisans çıkaramayan ve genç oyuncularla mücadele eden 'u konuk eden bordo-beyazlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 6. dakikada golü buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Selim, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 14'te penaltı kazanan Hatayspor'da topun başına geçen Mesut, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 20'de bu kez Karabükspor lehine penaltı kararı verilirken, Murat, ağları sarstı: 2-1. İlk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci 45'te de etkili olan 'un öğrencileri, 50'de skoru belirledi. Ceza sahası içinde topla buluşan Yılmaz, şık bir vuruşla son sözü söyledi: 3-1
    1. 18.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hatay rakip tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN