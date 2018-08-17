Boluspor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti

    Boluspor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti

    1. Lig'in ikinci haftasında , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Bjarnason, , Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk. 74 ), , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç (Dk. 90+1 Diarra), Kadir Taşoğlu (Dk. 82 Kadir Bekmezci)

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Melih Okutan (Dk. 90 Dimov), Akabueze, İshak Çakmak, , , Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 ), Cengiz Umut Meraş, , Mustafa Durak (Dk. 65 İsmail Haktan Odabaşı)

    Goller: Dk. 19 Akabueze, Dk. 48 Özgür Can Özcan (), Dk. 76 Emre Öztürk ()

    Sarı kartlar: Dk. 37 Uğur Akdemir, Dk. 87 Diarra (Boluspor), Dk. 82 Tatos, Dk. 83 Bjarnason, Dk. 87 Ali Fırat Okur (Tetiş Yapı Elazığspor)

    1. 17.8.2018 22:41
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