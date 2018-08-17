Boluspor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Boluspor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Bjarnason, Ahmet Aras, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk. 74 Orhan Şam), Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç (Dk. 90+1 Diarra), Kadir Taşoğlu (Dk. 82 Kadir Bekmezci)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Melih Okutan (Dk. 90 Dimov), Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Umut Gündoğan), Cengiz Umut Meraş, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 65 İsmail Haktan Odabaşı)
Goller: Dk. 19 Akabueze, Dk. 48 Özgür Can Özcan (Boluspor), Dk. 76 Emre Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Uğur Akdemir, Dk. 87 Diarra (Boluspor), Dk. 82 Tatos, Dk. 83 Bjarnason, Dk. 87 Ali Fırat Okur (Tetiş Yapı Elazığspor)
- 17.8.2018 22:41
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Boluspor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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