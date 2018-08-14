Giresun 'Süper' yolda – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Giresun 'Süper' yolda

    Giresun 'Süper' yolda

    Karadeniz ekibinin hocası , Eskişehirspor’u 3-1’le geçen öğrencilerine övgüler yağdırdı, “Her geçen hafta daha iyi oynayan bir Giresunspor izleyeteceğiz” ifadesini kullandı

    41 yıl sonra özlemine son vermeyi hedefleyen Giresun'da iddialı sözler... Teknik direktör , lige 3-1'lik Eskişehir galibiyetiyle başlayan öğrencilerine övgüler yağdırırken, gelecek haftalar öncesi umut saçtı. Oyuncularının Eskişehir karşısında ilk kez takım olarak mücadele ettiğini söyleyen Diyadin, "Takım olarak en kısa zamanda uyum sorununu da aşmayı hedefliyoruz. Her geçen hafta daha iyi oynayan bir Giresun izleteceğiz. Süper Lig hedefimiz için en iyi futbolu oynayıp, istediğimiz sonuçları alacağız" diye konuştu.

    '90 DAKİKA SAVAŞACAĞIZ'
    Giresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, ikinci haftada oynanacak Osmanlıspor maçıyla ilgili konuştu. Osmanlıspor'a karşı kolay bir maça çıkmayacaklarını ifade eden Özkul, "Hedefimiz kazanmak ve bunun için 90 dakika boyunca savaşacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 14.8.2018
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