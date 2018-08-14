Giresun 'Süper' yolda
Karadeniz ekibinin hocası Metin Diyadin, Eskişehirspor’u 3-1’le geçen öğrencilerine övgüler yağdırdı, “Her geçen hafta daha iyi oynayan bir Giresunspor izleyeteceğiz” ifadesini kullandı
'90 DAKİKA SAVAŞACAĞIZ'
Giresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, ikinci haftada oynanacak Osmanlıspor maçıyla ilgili konuştu. Osmanlıspor'a karşı kolay bir maça çıkmayacaklarını ifade eden Özkul, "Hedefimiz kazanmak ve bunun için 90 dakika boyunca savaşacağız" açıklamasında bulundu.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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