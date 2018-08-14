Kulüpten yapılan açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa Katokopias takımında forma giyen orta saha oyuncusu Minimbou Rahavi Joshua Kifoueti ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kifoueti'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz."