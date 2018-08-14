Elazığspor, Kifoueti'yi renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, Kongolu oyuncu Minimbou Rahavi Joshua Kifoueti'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa Katokopias takımında forma giyen orta saha oyuncusu Minimbou Rahavi Joshua Kifoueti ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kifoueti'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz."
- 14.8.2018 22:34
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Elazığspor, Kifoueti'yi renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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