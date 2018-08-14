Elazığspor, Kifoueti'yi renklerine bağladı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    , Kifoueti'yi renklerine bağladı

    Elazığspor, Kifoueti'yi renklerine bağladı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı , Kongolu oyuncu 'yi renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüz son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa Katokopias takımında forma giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kifoueti'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz."

    1. 14.8.2018 22:34
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