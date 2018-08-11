Orman teşkilatından Es Es’e destek
Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan kampanya'da Eskişehirspor'a bağış toplandı.
Eskişehirspor kulübünü mali yönden güçlendirmek için başlatılan kampanyaya kurumların desteği devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplu katılımda ilk 2 saatte 77 katılımcı 24 bin lira bağışta bulundu.
Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesinde yapılan bağış etkinliğine; Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tuç, Kampanya sorumlusu Sevda Karaali katıldı. Orman Bölge Müdürü Recep Temel yaptığı konuşmada, "Bu şehrin ekmeğini yiyen biri olarak Eskişehirspor'a da borcumuz var, şimdi onu ödeme vakti geldi" dedi.
77 PERSONEL DESTEK VERDİ
Kulüp adına bir konuşma yapan Hasan Tunç da Orman Teşkilatına teşekkür etti. Kampanya sorumlusu Sevda Karaali ise kampanya başlatılması sürecini anlattı. Toplanan paraların ne şekilde sarf edileceği konusunda da bilgi verdi. Daha sonra personele katılım formları dağıtıldı. Gönüllülük esasına dayalı bağış kampanyası için personel sıraya girdi ve ilk 2 saatte 77 kişi kredi kartı ile aylık 26 lira olmak üzere 24 bin 600 lira bağış yaptı. Kampanyada "Hayata bir Es ver" ve "26'da 26" sloganları kullanıldı.
- 11.8.2018 13:04
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Özer Hurmacı'dan Trabzonspor açıklaması
Toplam 3
Yorum
tssev hadi ordan be ne yaptın takım lehine de konuşuyosun
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Sonuç olarak Fernandaoyu ucuza satip yerine daha beceriksi'zini hemde daha pahaliya almak tam bir Fiyasko ! Comolli fos cikti beyler.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Allah askina bu adamin Fernandao'dan ne fazlasi var? Fizik ayni, teknik becerisizlik ayni! üstelik Fernandao ligi taniyan bi futbolcuydu!
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