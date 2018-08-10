Kardemir Karabükspor, altyapı oyuncularıyla sahaya çıkacak – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , altyapı oyuncularıyla sahaya çıkacak

    Kardemir Karabükspor, altyapı oyuncularıyla sahaya çıkacak

    Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılışında sahalarında ile yapacakları maça ilişkin, "Kulübün borçları nedeniyle yeni transferlere lisans çıkartamadık, maça altyapı oyuncularıyla çıkacağız." dedi.

    Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yönetimlerin kulübü batağına sürüklediğini ve şu anda da kimsenin takıma sahip çıkmadığını belirtti.

    Karşılarına her gün ayrı bir borcun çıktığını kaydeden Aytekin, şöyle konuştu:

    "Bu akşam ile sezonun ilk maçına çıkacağız. 16 yeni transferimiz var ancak bu oyuncuları oynatamıyoruz. Kulübün borçları nedeniyle yeni transferlere lisans çıkartamadık, maça altyapı oyuncularıyla çıkacağız. Yaklaşık 12 milyon lira vergi borcumuz bulunuyor. Yapılandırılmış olan taksitler vardı. Bu taksitlerden 1,5 milyon lirayı yatırmamız ve 1 milyon lirayı da teminat vermemiz gerekiyordu. Bu parayı ödeyemedik. Ayrıca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dosyalarına da yaklaşık 3,5 milyon lira ödememiz gerekiyor. Her ödeyemediğimiz gün için de borçlar artış gösteriyor."

    Herkesten takıma katkı sağlamasını beklediğini dile getiren Aytekin, ihtiyaç duyulan parayı bulup takımı kurtarabilecek varsa görevini bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.

    Kulübü bu hale kendilerinin getirmediğini aktaran Aytekin, "Bizi karalamaya çalışanlar eski yönetimlerin yaptıklarını unutturmaya çalışan zihniyetlerdir." ifadesini kullandı.

    1. 10.8.2018 18:57
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