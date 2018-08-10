Gazişehir Gaziantep'te bir ayrılık daha
Son iki günde iki önemli golcüsüyle yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep bir diğer forvet Ermin Zec ile de yollar ayrıldı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Ermin Zec ile yollarımız ayrılmıştır. Ermin Zec'e takımımıza olan katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Gazişehir Gaziantep'e 2017-2018 sezonu başında Karabükspor'dan transfer olan Ermin Zec geçtiğimiz yıl ligde ve kupada oynadığı 14 maçta bir gol atma başarısı göstermişti.
Öte yandan Gazişehir Gaziantep'in geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken ve fazla forma şansı bulamayan bir diğer futbolcusu Adama Ba ise sürpriz bir şekilde takımdan ayrılarak Giresunspor'a transfer oldu.
- 10.8.2018 16:38
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
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Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
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Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
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Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası
Toplam 5
Yorum
Carsibasili Bunlar gercekten manyak 10 milyon borc oducekler ya mahkeme kararini bekleneden satalim da para bulalim diyor da zarar edeceyinin bilmiyor
Gazişehir Gaziantep'te bir ayrılık daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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