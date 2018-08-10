Gazişehir Gaziantep'te bir ayrılık daha
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'te bir ayrılık daha

    Gazişehir Gaziantep'te bir ayrılık daha

    Son iki günde iki önemli golcüsüyle yollarını ayıran bir diğer forvet ile de yollar ayrıldı.

    Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından ile yollarımız ayrılmıştır. Ermin Zec'e takımımıza olan katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


    'e 2017-2018 sezonu başında 'dan olan Ermin Zec geçtiğimiz yıl ligde ve kupada oynadığı 14 maçta bir gol atma başarısı göstermişti.


    Öte yandan Gazişehir Gaziantep'in geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken ve fazla forma şansı bulamayan bir diğer futbolcusu Adama Ba ise sürpriz bir şekilde takımdan ayrılarak Giresunspor'a transfer oldu.

    1. 10.8.2018 16:38
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