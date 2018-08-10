Elazığspor 17 futbolcuyla Adana'ya gitti
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    17 futbolcuyla 'ya gitti

    Elazığspor 17 futbolcuyla Adana'ya gitti

    1. Lig'in 1. Haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , karayoluyla 'ya gitti.

    TY , 1. Lig'in ilk haftasında ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için kendi özel otobüsüyle 'ya gitti. Yeni transferler ve Tolgahan Çiçek'e tahtası kapalı olduğu için henüz lisans çıkartamayan Elazığspor, Adanaspor karşısına bu futbolculardan yoksun çıkacak.

    Altyapı ağırlıklı oluşturulan kadroda Teknik Direktör Orhan Kaynak, , Ali Karataş, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu, Theodor Elmar Bjarnason, Eren Çinkılınç, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko, , Idrissa Diarra, , , Selim Enes Özeren ve Onur Alsu'yu tercih etti.

    1. 10.8.2018 11:55
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