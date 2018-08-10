Elazığspor 17 futbolcuyla Adana'ya gitti
Spor Toto 1. Lig'in 1. Haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, karayoluyla Adana'ya gitti.
TY Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için kendi özel otobüsüyle Adana'ya gitti. Yeni transferler Zülküf Özer ve Tolgahan Çiçek'e transfer tahtası kapalı olduğu için henüz lisans çıkartamayan Elazığspor, Adanaspor karşısına bu futbolculardan yoksun çıkacak.
Altyapı ağırlıklı oluşturulan kadroda Teknik Direktör Orhan Kaynak, Ahmet Doğan, Ali Karataş, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu, Theodor Elmar Bjarnason, Eren Çinkılınç, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko, Ahmet Aras, Idrissa Diarra, Orhan Şam, Kadir Bekmezci, Selim Enes Özeren ve Onur Alsu'yu tercih etti.
- 10.8.2018 11:55
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Başakşehir Burnley'i salladı ama yıkımadı!
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal geçen sene de aynı şeyi yaptı avcı.avrupa iddiası olan ülkeye puan kazandıracak takımlar gitsin avrupaya.bize lig yeter diyecek gitmesin.
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Geleceğe yatırım
Toplam 2
Yorum
kaya bunlar yapılmazsa kulüpler yakın zamanda batacak çok iyi yapıyorlar senin kafan çalışmıyor anlaşılan
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Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı!
Toplam 2
Yorum
Gerçek Beşiktaş'ta bazı oyuncuların kafaları çok karışık.Bu da Beşiktaş'a zarar veriyor...
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