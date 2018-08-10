Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

    Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

    2015 ve 2016’da üst üste Dünya şampiyonu olarak tarihe geçen , dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yer alacak.

    Turuncu-beyazlılar 4-9 Aralık 2018 tarihleri arasında 'in Shaoxing şehrinde, üçüncü defa Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Çin'in Shaoxing takımının ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya ile katılan 'nın diğer rakipleri, VakıfBank (2018 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu), 'dan Minas Tenis Clube ( Şampiyonu) ve Dentil Paria Clube (Wild Card) ile 'dan Volero La Cannet (Wild Card) takımları olacak. Organizasyona katılacak diğer iki takım ise önümüzdeki günlerde kesinleşecek.
    1. 10.8.2018 16:41
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