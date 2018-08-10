Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda
2015 ve 2016’da üst üste Dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yer alacak.
- 10.8.2018 16:41
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Dizleriniz titreyecek!
Toplam 2
Yorum
karado onların dizleri barışın şutuyla titremeye başladı
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Trabzonspor'da feda dönemi
Toplam 4
Yorum
Ceyhun Ver Sosa'yi,Kucka'yi ve Esteban'i.O Zaman maaliyet düser.Bir sonraki sezona Burak ve Hugo'da artik futbolu birakirlar. Maaliyet tekrar düser
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Trabzonspor'da feda dönemi
Toplam 4
Yorum
Ceyhun Önemli olan saydiklarimi verdikten sonra artik TS lehine akilli transfer yapmak, paralari carcur etmek degil. Bu hepimizin kulübü!
Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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