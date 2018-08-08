Kardemir Karabükspor, Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı.
Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.
- 8.8.2018 22:21
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Kardemir Karabükspor, Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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