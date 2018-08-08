Kardemir Karabükspor, Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , ile sözleşme imzaladı

    Kardemir Karabükspor, Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı

    1. Lig ekiplerinden , defans oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

    Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli defans oyuncusu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

    1. 8.8.2018 22:21
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