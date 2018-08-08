Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.