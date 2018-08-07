Boluspor, Daniel Dimov ve Ufuk Budak ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , ve ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı

    <a href="/index/boluspor?id=4724b60c-2450-4c83-ba34-a84a5696b976" class="" rel="tag">Boluspor</a>, <a href="/index/daniel-dimov?id=cf9bd31d-703f-4063-b4e7-3f61034329d9" class="" rel="tag">Daniel Dimov</a> ve <a href="/index/ufuk-budak?id=e5fab7cc-f1eb-45c2-8061-832c04a1556a" class="" rel="tag">Ufuk Budak</a> ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı

    1. Lig takımlarından , futbolcular ve ile ikişer senelik sözleşme imzaladı.

    Dimov ve için kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

    Çarıkçı, yaptığı konuşmada, konusunda sona geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "Bugün de 2 transferimizi kulübümüze kazandıracağız. İlk transferimiz bir hafta önce gelen arkadaşımız. Kendisi sol bek oynayan bir kardeşimiz. Kendisiyle 2 yıllık mukavele yapacağız. Bir de stoper mevkisinde eksik gördüğümüz noktada ile anlaştık. Şu an kendisi 'da oynuyor. O ligde şu ana kadar 3 maç yapmış. Daha önce hem Manisaspor hem de Denizlispor'da oynamış. Kendisiyle de 2 yıllık mukavele yaptık. Her ikisi de Sait hocamızın öğrencileri."

    Sezonun ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü 'u konuk edeceklerini hatırlatan Çarıkçı, "Bir santrfor dışında bu sene transferimizi yüzde 90 oranında tamamladık ve bütün futbolcu kardeşlerimiz hazırlık kampına katıldı. Santrfor konusunda bir türlü istediğimizi yapamadık. Onu da bu hafta yapmayı bekliyoruz. Ancak olsa da olmasa da bu haftaki maça takımı hazır vaziyette. Elimizde de bu mevkide oynayacak arkadaşlar var." diye konuştu.

    Santrfor transferi konusunda çok ısrarcı olmadıklarına da değinen Çarıkçı, "En başta ben takıma güveniyorum. Bu takım santrforsuz da çıkar gerekeni yapar. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, hırs olduğu müddetçe biz santrforsuz da maçları kazanmayı biliriz. Hedefimiz belli. İnşallah iyi başlar, iyi bitiririz." ifadelerini kullandı.

    'ın Cherno More takımından edilen ise 'a katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden 29 yaşındaki Bulgar futbolcu, "Buraya katıldığım için mutluyum dedim çünkü ilk günden itibaren buranın ne kadar profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. En üst hedefi ne kadar istediğini, bu hedefi ne kadar amaçladığını gördüm. Buradaki herkesin bana yardımcı olmak istediğini gördüm. İyi ki buraya geldim. Umarım sezon sonunda hedeflediğimiz yere, 'e ulaşacağız." diye konuştu.

    Boluspor'un yeni oyuncularından Ufuk Budak da transferinde emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini kaydederek, "Yaklaşık bir haftadır buradayım. Çok dinamik bir takım gördüm. Çok hırslı bir takım. İyi de bir arkadaşlık ortamı var. Bu hafta ilk maçımızı oynayacağız. İyi başlayıp hedefimize ulaşıp ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

    Konuşmaların ardından Daniel Dimov ve Ufuk Budak, kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı, başkan Çarıkçı ile basın mensuplarına poz verdi.

    1. 7.8.2018 19:31
    2. Güncelleme: 7.8.2018 19:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ve ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN