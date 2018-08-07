Dimov ve Ufuk Budak için kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Çarıkçı, yaptığı konuşmada, transfer konusunda sona geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de 2 transferimizi kulübümüze kazandıracağız. İlk transferimiz bir hafta önce gelen Ufuk Budak arkadaşımız. Kendisi sol bek oynayan bir kardeşimiz. Kendisiyle 2 yıllık mukavele yapacağız. Bir de stoper mevkisinde eksik gördüğümüz noktada Daniel Dimov ile anlaştık. Şu an kendisi Bulgaristan'da oynuyor. O ligde şu ana kadar 3 maç yapmış. Daha önce hem Manisaspor hem de Denizlispor'da oynamış. Kendisiyle de 2 yıllık mukavele yaptık. Her ikisi de Sait hocamızın öğrencileri."

Sezonun ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Çarıkçı, "Bir santrfor dışında bu sene transferimizi yüzde 90 oranında tamamladık ve bütün futbolcu kardeşlerimiz hazırlık kampına katıldı. Santrfor konusunda bir türlü istediğimizi yapamadık. Onu da bu hafta yapmayı bekliyoruz. Ancak olsa da olmasa da bu haftaki maça Boluspor takımı hazır vaziyette. Elimizde de bu mevkide oynayacak arkadaşlar var." diye konuştu.

Santrfor transferi konusunda çok ısrarcı olmadıklarına da değinen Çarıkçı, "En başta ben takıma güveniyorum. Bu takım santrforsuz da çıkar gerekeni yapar. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, hırs olduğu müddetçe biz santrforsuz da maçları kazanmayı biliriz. Hedefimiz belli. İnşallah iyi başlar, iyi bitiririz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Cherno More takımından transfer edilen Daniel Dimov ise Boluspor'a katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden 29 yaşındaki Bulgar futbolcu, "Buraya katıldığım için mutluyum dedim çünkü ilk günden itibaren buranın ne kadar profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. En üst hedefi ne kadar istediğini, bu hedefi ne kadar amaçladığını gördüm. Buradaki herkesin bana yardımcı olmak istediğini gördüm. İyi ki buraya geldim. Umarım sezon sonunda hedeflediğimiz yere, Süper Lig'e ulaşacağız." diye konuştu.

Boluspor'un yeni oyuncularından Ufuk Budak da transferinde emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini kaydederek, "Yaklaşık bir haftadır buradayım. Çok dinamik bir takım gördüm. Çok hırslı bir takım. İyi de bir arkadaşlık ortamı var. Bu hafta ilk maçımızı oynayacağız. İyi başlayıp hedefimize ulaşıp ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Daniel Dimov ve Ufuk Budak, kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı, başkan Çarıkçı ile basın mensuplarına poz verdi.