Bolu’da mutlu son
Yarenler, Özgür Can Özcan ile her konuda anlaştı
YENİ sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Boluspor, önceki gün büyük mesafe kat ettiği Özgür Can Özcan transferine noktayı koydu. 2015-2016'da kırmızıbeyazlı formayı giyen eski oyuncusuyla pürüzleri çözen Yarenler her konuda anlaşma sağladı. Bolu'ya bugün gelip imza atacak olan 30 yaşındaki golcü, daha sonra takımla çalışmalara başlayacak. G.Saray altyapısından yetişen Özgür Can, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Gazişehir ile 35 resmi maçta 14 gol attı.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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