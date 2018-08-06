Bolu’da mutlu son – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’da mutlu son

    Bolu’da mutlu son

    , ile her konuda anlaştı

    YENİ sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren , önceki gün büyük mesafe kat ettiği transferine noktayı koydu. 2015-2016'da kırmızıbeyazlı formayı giyen eski oyuncusuyla pürüzleri çözen her konuda anlaşma sağladı. 'ya bugün gelip imza atacak olan 30 yaşındaki golcü, daha sonra takımla çalışmalara başlayacak. G.Saray altyapısından yetişen Özgür Can, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Gazişehir ile 35 resmi maçta 14 gol attı.

    1. 6.8.2018
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