YENİ sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Boluspor, önceki gün büyük mesafe kat ettiği Özgür Can Özcan transferine noktayı koydu. 2015-2016'da kırmızıbeyazlı formayı giyen eski oyuncusuyla pürüzleri çözen Yarenler her konuda anlaşma sağladı. Bolu'ya bugün gelip imza atacak olan 30 yaşındaki golcü, daha sonra takımla çalışmalara başlayacak. G.Saray altyapısından yetişen Özgür Can, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Gazişehir ile 35 resmi maçta 14 gol attı.