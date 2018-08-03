Tonia Tisdell imzayı attı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    imzayı attı

    <a href="/index/tonia-tisdell?id=42ca06c3-b824-428b-9f52-3eb19d7dbd77" class="" rel="tag">Tonia Tisdell</a> imzayı attı
    DENİZLİSPOR, bir süredir idmanlarda denediği 'i renklerine bağladı. Teknik direktör 'nün gözüne giren 26 yaşındaki sol kanat ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Liberyalı oyuncu, geçen sezon ve Ankaragücü'nde 9 karşılaşmada görev yapmıştı.
    1. 3.8.2018
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