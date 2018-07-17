Altay'da kaptanlardan güvence
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Altay'da takım kaptanları Murat Uluç, İbrahim Akın ve İbrahim Öztürk, taraftarlara başarı sözü verdi.
Antrenmanların yoğun tempoda geçtiğini belirten üç usta futbolcu, "Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız da bize kısa sürede uyum sağladı. Onlar da Altay formasını taşımanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Taraftarımız merak etmesin. Altay'a yakışan mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.
Tek hedeflerinin siyah beyazlı takımı hak ettiği Süper Lig'e taşımak olduğunu vurgulayan kaptanlar, "Ne kadar zor bir ligde yer aldığımızı çok iyi biliyoruz, ancak kenetlendiğimizde başaramayacağımız bir şey yok. Üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak için buradayız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Takıma kaptanlıkla birlikte ağabeylik yapacağız. Motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tutacağız. Biz istersek başarırız. Her zaman daha çok çalışıp hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.
- 17.7.2018 15:59
- Güncelleme: 19.7.2018 11:03
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Yorum
LEVENT. NEDEN SAMSUNA HİÇ BÜYÜK MAÇ VERİLMİYOR.TÜRKİYENİN DENİZ KARA TİREN UÇAKLA SEYAHAT EDİLEN GÜZEL SAMSUNA .
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Toplam 10
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Beşiktaşlı Kadroyu gençleştirmek istiyorsanız önce love dan negrodan başlayın, ilk 11 in en sabit oyuncusundan değil.
Altay'da kaptanlardan güvence haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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