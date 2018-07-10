Kage Es-Es'te

Eskişehir, KV Kortrijk’ün sağ kanat ve orta saha oyuncusu Herve Kage’yi transfer etti. 1.70 boyunda 29 yaşındaki Kongo’lu oyuncu 1 yıllık imza attı

Eskişehirspor transferde atağa kalktı. Kırmızı siyahlılar dün kente getirdiği 29 yaşındaki orta saha ve sağ kanat oyuncusu Herve Kage'yi transfer etti. Dün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Kage önce Teknik Direktör Fuat Çapa ile görüştü. 29 yaşında 1.78 boyundaki hucum oyuncusu Başkan Halil Ünal ile görüştükten sonra kendisini 1 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.



KARABÜK'TE OYNADI

Geçen sezon Belçika kulübü KV Kortrijk'den Karabükspor'da kiralık oynayan Herve Kage, Süper Lig'de görev yaptığı 13 maçta 1 asist yaptı. Kariyerinde 265 karşılaşmaya çıkan Kage, bu maçlarda 36 gol 35 asist yaptı. Eskişehirspor'da başarılı olacağını belirten Kage, "Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Eskişehirspor ile başarılı olacağiz" açıklamasını yaptı.