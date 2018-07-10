Kage Es-Es'te
Eskişehir, KV Kortrijk’ün sağ kanat ve orta saha oyuncusu Herve Kage’yi transfer etti. 1.70 boyunda 29 yaşındaki Kongo’lu oyuncu 1 yıllık imza attı
KARABÜK'TE OYNADI
Geçen sezon Belçika kulübü KV Kortrijk'den Karabükspor'da kiralık oynayan Herve Kage, Süper Lig'de görev yaptığı 13 maçta 1 asist yaptı. Kariyerinde 265 karşılaşmaya çıkan Kage, bu maçlarda 36 gol 35 asist yaptı. Eskişehirspor'da başarılı olacağını belirten Kage, "Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Eskişehirspor ile başarılı olacağiz" açıklamasını yaptı.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Kage Es-Es'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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