Herve Kage Eskişehirspor'da – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    <a href="/index/herve-kage?id=273c25d7-fd01-4f06-be64-cf229bc65ca8" class="" rel="tag">Herve Kage</a> <a href="/index/eskisehirspor?id=9d8afa20-d6de-49b6-a729-c9629bd2aec9" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'da

    Bugün karşılıklı atılan imzalar ile 1 yıllığına ’lu oldu.

    Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen , kendisini 'lu yapan imzayı attı. 10 Nisan 1989 doğumlu , 1,78 metre boyunda ve orta sahada görev alıyor. Kage, geçtiğimiz sezon forması giymişti.
    1. 9.7.2018 15:07
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