Gençler'de yabancı dökümü
G.Birliği, 1. lig kuralları gereği kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 17’den 10’a düşürdü
- 9.7.2018
- 2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum
- Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
- Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...
- Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
- Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
-
Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya FIFA'dan soruşturma!
Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
-
Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
-
Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
Gençler'de yabancı dökümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.