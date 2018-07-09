Gençler'de yabancı dökümü – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gençler'de yabancı dökümü

    Gençler'de yabancı dökümü

    G.Birliği, 1. lig kuralları gereği kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 17’den 10’a düşürdü

    YENİ sezonoda 1. Lig'demücadele edecek , kadrosundaki yabancı futbolcu sayısını 17'den 10'a düşürdü. 'e veda ettiği teknik direktörü ile yollarını ayırdıktan sonra ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, takımda 12 futbolcuyla yola devam edilmedi. , kadrosunda tutmadığı yabancı futbolcuların dışında 5 yerli isimle de sözleşme yenilemedi. Takım kaptanlarından Uğur Çiftçi ile anlaşmayan kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar, tecrübeli futbolcular Serdar Özkan, , ve Mehmet Taş ile yollarını ayırdı. statü gereği 1. Lig'de 10 yabancı futbolcuya yer verebilen kulüpler, maçlarda ise aynı anda 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabiliyor. Kulübede ise 1 yabancı futbolcu bulunabiliyor.
    1. 9.7.2018
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