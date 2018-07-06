Açıkgöz bıraktı – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Açıkgöz bıraktı

    Açıkgöz bıraktı
    Kardemir 'da menajer olarak görev yapan , Karabükspor'dan ayrıldığını açıkladı. Geçen sezon mavi- kırmızılı ekibi 11 hafta çalıştıran Açıkgöz, daha sonra bu göreve gelmişti.
    1. 6.7.2018
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