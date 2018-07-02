Altay'da Aganovic imzaladı
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ın geçen hafta prensipte anlaştığı Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic, İzmir'e gelerek 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Gaz
iemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın da katıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu imza attıktan sonra bugün başlayan Erzurum kampına katılmak için yola çıktı. Siyah-beyazlıların anlaştığı 5'inci yabancı futbolcu olan Aganovic, takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.
Geçtiğimiz sezon başı Romanya'nın FCS Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larisa'ya transfer olan Aganovic, Yunan ekibinde 23 lig ve 5 kupa maçında oynayıp 1 gol ve 1 asist kaydetti. Altay, 12 Temmuz'da sona erecek Erzurum Palandöken kampının ardından 15-25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ikinci etap hazırlıkları tamamlayıp İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlılar, 3-5 Ağustos'ta yapılması planlanan TSYD Ege Dostluk Kupası'na katılıp sezon öncesi çalışmalarını noktalayacak.
- 2.7.2018 11:52
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Altay'da Aganovic imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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