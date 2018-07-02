Altay'da Aganovic imzaladı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Aganovic imzaladı

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>'da Aganovic imzaladı

    1'inci Lig ekibi 'ın geçen hafta prensipte anlaştığı Hırvat orta saha oyuncusu , 'e gelerek 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Gaz
    iemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın da katıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu imza attıktan sonra bugün başlayan kampına katılmak için yola çıktı. Siyah-beyazlıların anlaştığı 5'inci yabancı futbolcu olan Aganovic, takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.

    Geçtiğimiz sezon başı Romanya'nın FCS Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larisa'ya transfer olan Aganovic, Yunan ekibinde 23 lig ve 5 kupa maçında oynayıp 1 gol ve 1 asist kaydetti. , 12 Temmuz'da sona erecek Palandöken kampının ardından 15-25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ikinci etap hazırlıkları tamamlayıp 'e dönecek. Siyah-beyazlılar, 3-5 Ağustos'ta yapılması planlanan TSYD Ege Dostluk Kupası'na katılıp sezon öncesi çalışmalarını noktalayacak.

    1. 2.7.2018 11:52
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