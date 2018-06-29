Gazişehir Gaziantep forvete Rydell Poepon'i transfer etti! (Rydell Poepon kimdir?)
Spor Toto 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, bu sezon yaptığı altıncı transferde, aynı ligde oynayan Boluspor'un Hollandalı forveti Rydell Poepon ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Hafta başından bu yana altıncı transferini yapan Gazişehir'de kadroyu güçlendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. Özellikle ortasaha, defans ve kaleci mevkilerine takviye yapması beklenen Gaziantep ekibinde önümüzdeki günlerin de hareketli geçmesi bekleniyor.
?Rydell Poepon
Rydell Poepon, 28 Ağustos 1987 yılında Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine ise dünyanın önde gelen takımlarından Ajax alt yapısında başlayan golcü futbolcu, buradan ise sırasıyla Willem ll, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda, Valenciennes FC, Roda JC ve son olarak Boluspor formalarını giydi. Atletik yapısı ve net gol vuruşlarıyla öne çıkan 1,81 cm boyundaki başarılı futbolcu, kariyerinde oynadığı 402 resmi müsabakada toplam 116 gol atıp, 42 asist yapma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu özellikle Spor Toto 1. Lig'de son iki sezonda oynadığı karşılaşmalarda attığı 36 golle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
- 29.6.2018 11:17
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Gazişehir Gaziantep forvete Rydell Poepon'i transfer etti! (Rydell Poepon kimdir?) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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