Gazişehir Gaziantep forvete Rydell Poepon'i transfer etti! (Rydell Poepon kimdir?) – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gazişehir forvete 'i etti! (Rydell Poepon kimdir?)

    Gazişehir Gaziantep forvete Rydell Poepon'i transfer etti! (Rydell Poepon kimdir?)

    1.Lig takımlarından Gazişehir , bu sezon yaptığı altıncı transferde, aynı ligde oynayan 'un Hollandalı forveti ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Son iki sezonda 1.Lig'de attığı toplam 36 gol ile en çok gol atan futbolcu olarak dikkat çeken , Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu Poepon'a imza attıran Gazişehir, hücum noktasındaki eksikliğini önemli ölçüde gidermesi bekleniyor.

    Hafta başından bu yana altıncı transferini yapan Gazişehir'de kadroyu güçlendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. Özellikle ortasaha, defans ve kaleci mevkilerine takviye yapması beklenen ekibinde önümüzdeki günlerin de hareketli geçmesi bekleniyor.

    ?Rydell Poepon
    Rydell Poepon, 28 Ağustos 1987 yılında 'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine ise dünyanın önde gelen takımlarından Ajax alt yapısında başlayan golcü futbolcu, buradan ise sırasıyla Willem ll, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda, Valenciennes FC, Roda JC ve son olarak formalarını giydi. Atletik yapısı ve net gol vuruşlarıyla öne çıkan 1,81 cm boyundaki başarılı futbolcu, kariyerinde oynadığı 402 resmi müsabakada toplam 116 gol atıp, 42 asist yapma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu özellikle Spor Toto 1. Lig'de son iki sezonda oynadığı karşılaşmalarda attığı 36 golle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

    1. 29.6.2018 11:17
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