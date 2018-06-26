Gazişehir Gaziantep'ten 4 imza birden
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    4 oyuncuya imza attırdı

    Gazişehir Gaziantep 4 oyuncuya imza attırdı

    1. Lig ekiplerinden , yeni transferleri , , Femi Emmanuel Balogun ve ile resmi sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Adil Sani Konukoğlu ile tesis binalarında bir araya gelen oyuncular, kendilerini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmelere imza attı.

    ekibi, ile 3, , Balogun ve ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeni sezonda transferlerden Mahmut Bilir 42, Yalçın Kılınç 5, Balogun 21 ve Rıdvan Şimşek 25 numaralı formayı giyecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, yeni transferlerine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

    Yeni sezonda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini aktaran Konukoğlu, "Yeni sezonda Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan 'e çıkaracağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 26.6.2018 10:32
    2. Güncelleme: 26.6.2018 10:34
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