Elazığspor, teknik direktör Kaynak ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Kaynak ile sözleşme imzaladı

    Elazığspor, teknik direktör Kaynak ile sözleşme imzaladı

    1. Lig ekiplerinden , Orhan Kaynak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kaynak, 'da olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

    Hedefinin iyi mücadele eden, özverili bir takım oluşturmak olduğunu dile getiren Kaynak, daha önce , , ve 'da görev yaptığını hatırlattı.

    Kulübün ekonomik sıkıntı yaşadığına işaret eden Kaynak, "Kulüplerin yapısı, ekonomik anlamda büyük sıkıntı içerisinde. 2-3 futbolcu yetiştirip ekonomik anlamda Elazığspor'a katkı yapabilirsek bu daha önemli bir başarı olur. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte mücadele eden ve maçı bırakmayan bir Elazığspor'u oluşturacağız." diye konuştu.

    Başkan Yümlü: "5-6 nokta transfer yapmalıyız"
    Kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü, Kaynak'ın Türk futbolunun önemli isimleri arasında olduğunu belirtti.

    konusunda da çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yümlü, şunları kaydetti:

    "Emre Öztürk ile sözleşmemizi yapacağız. ise ısrarla menajeriyle görüşmemizi söyledi. Ben de menajeriyle kesinlikle görüşmeyeceğimi söyledim. Transfer edeceğim futbolcuların menajerleriyle değil kendileriyle görüşme sağlıyorum. Yurt dışında görüşme halinde olduğumuz futbolcular var. Bunlar da 'ye gelip, kampımıza dahil olacak. 5-6 nokta transfer yapmalıyız. Bu lig kolay geçmeyecek, geçen seneden daha zor olacak."

    1. 26.6.2018 13:55
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