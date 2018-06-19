Gaziantepspor'da şok kongre kararı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    'da şok kongre kararı

    Gaziantepspor'da şok kongre kararı

    Yaklaşık bir buçuk ay önce yapılan olağanüstü kongrede yazı tura ile seçilen yönetim, kararı aldı.

    kulübünden yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Kongresi 1 Temmuz günü saat 14.00'de Gaziantepspor Kulübü Celal Doğan Tesisleri Şehirgösteren Mh. 68005 Nolu Sk. Şehitkamil / Gaziantep adresinde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00'de aynı adreste çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize önemle duyurulur" denildi.

    Kulüp Başkanı Hasan Şahin'in yeniden aday olması bekleniyor.
    1. 19.6.2018 23:48
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