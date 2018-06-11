Hatay’da söz patronun – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’da söz patronun

    Hatay’da söz patronun
    2. Lig'i şampiyon tamamlayıp 1. Lig'e yükselen 'da söz başkanın... Transferde sabırlı davranacaklarını belirten bordo-beyazlıların patronu Mehmet Maden, "Takıma katkı sağlayacağına inandığımız isimleri edeceğiz. Daha büyük başarılar için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 11.6.2018
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