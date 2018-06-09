Ertuğrul Denizli yolcusu – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ertuğrul Denizli yolcusu

    Ertuğrul Denizli yolcusu
    'nün göreve gelmesiyle transfere hız veren Denizlispor'un, Boluspor'la yollarını ayıran Ertuğrul Taşkıran'la kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşilsiyahlı ekibin, 28 yaşındaki file bekçisi ile son detayları görüştüğü bildirildi. Ertuğrul, geçtiğimiz sezon Melih Okutan ile birlikte 1 milyon euro bedelle 'nun yolunu tutmuştu.
    1. 9.6.2018
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