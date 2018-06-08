Kenan Adanaspor’da
Turuncu-beyazlı ekip, geçen sezonu Samsun’da geçiren Kenan Karışık ile 2 yıllık kontrat imz
Adanaspor, son olarak Samsunspor forması giyen Kenan Karışık'ı kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Boşnak asıllı Türk orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Kenan, "Bu kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Tecrübeli isim geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla 25 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Türkiye kariyerine Yıldırım Bosnaspor'da başlayan 1987 Yugoslavya doğumlu oyuncu; Altınordu, Nazilli Belediyespor, Anadolu Selçukspor, Fethiyespor, Şanlıurfaspor gibi takımlarda da forma giydi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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