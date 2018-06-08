Kenan Adanaspor’da

Adanaspor, son olarak Samsunspor forması giyen Kenan Karışık'ı kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Boşnak asıllı Türk orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Kenan, "Bu kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Tecrübeli isim geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla 25 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Türkiye kariyerine Yıldırım Bosnaspor'da başlayan 1987 Yugoslavya doğumlu oyuncu; Altınordu, Nazilli Belediyespor, Anadolu Selçukspor, Fethiyespor, Şanlıurfaspor gibi takımlarda da forma giydi.