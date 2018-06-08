Kenan Adanaspor’da – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Kenan ’da

    Kenan Adanaspor’da

    Turuncu-beyazlı ekip, geçen sezonu Samsun’da geçiren ile 2 yıllık kontrat imz

    , son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Boşnak asıllı Türk orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Kenan, "Bu kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Tecrübeli isim geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla 25 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. kariyerine Yıldırım Bosnaspor'da başlayan 1987 Yugoslavya doğumlu oyuncu; Altınordu, , Anadolu Selçukspor, Fethiyespor, Şanlıurfaspor gibi takımlarda da forma giydi.

    1. 8.6.2018
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