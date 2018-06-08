Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Erce Kardeşler yolcusu

    Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu

    Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun başarılı kalecisi Erce Kardeşler, ekibi 'e olmaya hazırlanıyor.

    tarafından uzun süredir takip edilen 24 yaşındaki file bekçisinin mayıs ayında 'ya giderek kulübün tesislerini gezdiği ve 3 gün kaldığı Liege kentini çok beğendiği öğrenildi. Erce'yi kadrosuna dahil etmek için önceki sezon Altınordu'ya 300 bin Euro teklif ederek nabız yoklayan Liege, bonservis için bu kez 1.5 milyon Euro ödemeyi ve sonraki transferinden Altınordu'ya yüzde 30 pay vermeyi kabul etti. Transferin gelecek hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

    Kırmızı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerle anılan Erce, yurtdışına gitmesi halinde Freiburglu Çağlar'ın ardından Altınordu'dan direkt yabancı bir kulübe olan ikinci futbolcu olacak. Altyapı yatırımıyla son yollarda yurtdışına ihraç ettiği futbolculardan servet kazanan Altınordu patentli ise önce Başakşehir'e ardından Roma'ya transfer olmuştu. Teknik Direktör Eser Kardeşler'in oğlu, Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler'in kardeşi olan Erce, 2013'te 'dan transfer edilmişti. Erce'nin yurtdışı hayali nedeniyle bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı ifade edildi.

    ?ŞENES ERZİK SAHASI AÇILDI
    ve Onursal Üyesi ve Onursal Başkanı , kendi adına Altınordu tarafından yaptırılan Şenes Erzik Sahası'nın açılışını gerçekleştirdi. Torbalı'daki Yerleşkesi'nde yer alan hibrit sahanın açılışına eşi Dilek Hanım'la birlikte gelen ve kurdele kesen Şenes Erzik, Altınordu Başkanı 'ın Türk gençleri için örnek hizmetler verdiğini dile getirdi. Başkan Özkan ise Şenes Erzik'in Türk futboluna unutulmaz hizmetler verdiğini vurguladı.

    1. 8.6.2018 13:56
    2. Güncelleme: 8.6.2018 13:57
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