Denizlispor'da Osman Özköylü dönemi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Denizlispor'da dönemi

    Denizlispor'da Osman Özköylü dönemi

    Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor ile anlaşan Fatih Tekke'nin yerine teknik direktör arayan Denizlispor, eski teknik patronlarından 'yü göreve getirdi.

    Denizlispor'u daha önce 2011-12 sezonunda çalıştıran Özköylü, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Mustafa Üstek ve yönetim kurulunun katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden birisi olan , Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra Erciyesspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BŞB Erzurumspor ve son olarak geçen sezon Adanaspor'da görev yapmıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Özköylü'nün takımın başına geçmesinin ardından iç ve dış transferde gaza basacak.

    1. 7.6.2018 16:21
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