Altınordu'dan Atletico Madrid'e ziyaret – Fotomaç – 06 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Altınordu'dan 'e ziyaret

    Altınordu'dan Atletico Madrid'e ziyaret

    Futbolda Altı Kulüpler nedeniyle 'da bulunan Altınordu heyeti, yöneticileriyle bir araya geldi.

    Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Meslek Okulu Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, sportif etkinlikler yönetmeni Umut Köse, altı antrenörü Hasan Fırat, yardımcı antrenör Cenk Çoyduyar ile kaleci antrenörü Murat Gönen'den oluşan heyetin Atletico Madridli yöneticiler Alejandro Longa ve Jorge Peraza ile bir araya geldiği belirtildi.

    Longa ve Peraza'nın bu hafta sonunda 14 yaş altı takımların katılımıyla 'da başlayacak Wanda Kupası hakkında bilgiler aktardığı bildirildi. İki kulüp arasında karşılıklı entegrasyonu sağlamak üzere saha çalışmaları ve antrenör seminerleri gibi konularda fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.

    Öte yandan bu yıl ilk kez düzenlenecek Wanda Kupası'nda mücadele edecek Altınordu 14 yaş altı takımının yarın İspanya'ya gideceği bildirildi. Organizasyonda A Grubu'nda mücadele edecek Altınordu'nun 8 Haziran Cuma günü ve Dallas, 9 Haziran Cumartesi günü ise , ve Porto ile karşılaşacağı aktarıldı.

    1. 6.6.2018 12:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'dan Atletico Madrid'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN