Altınordu'dan Atletico Madrid'e ziyaret
Futbolda 17 Yaş Altı Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle İspanya'da bulunan Altınordu heyeti, Atletico Madrid yöneticileriyle bir araya geldi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Meslek Okulu Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, sportif etkinlikler yönetmeni Umut Köse, 17 yaş altı antrenörü Hasan Fırat, yardımcı antrenör Cenk Çoyduyar ile kaleci antrenörü Murat Gönen'den oluşan heyetin Atletico Madridli yöneticiler Alejandro Longa ve Jorge Peraza ile bir araya geldiği belirtildi.
Longa ve Peraza'nın bu hafta sonunda 14 yaş altı takımların katılımıyla İspanya'da başlayacak Wanda Kupası hakkında bilgiler aktardığı bildirildi. İki kulüp arasında karşılıklı entegrasyonu sağlamak üzere saha çalışmaları ve antrenör seminerleri gibi konularda fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan bu yıl ilk kez düzenlenecek Wanda Kupası'nda mücadele edecek Altınordu 14 yaş altı takımının yarın İspanya'ya gideceği bildirildi. Organizasyonda A Grubu'nda mücadele edecek Altınordu'nun 8 Haziran Cuma günü Juventus ve Dallas, 9 Haziran Cumartesi günü ise Liverpool, Atletico Madrid ve Porto ile karşılaşacağı aktarıldı.
- 6.6.2018 12:03
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Altınordu'dan Atletico Madrid'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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