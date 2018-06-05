Çotanak harekatı
İddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar, Bolu ile yollarını ayıran 28 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ve sözleşmesi biten 30 yaşındaki Özgür İleri’yi gündemine aldı.
Çotanaklar'ın geçtiğimiz sezonu Boluspor'da tamamlayan 30 yaşındaki ön libero Özgür İleri'yi de gündemine aldığı ifade edildi. Sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu, "Giresun'dan kimseyle görüşmedim ama Metin Diyadin'le G.Birliği ve Göztepe'de birlikte çalışmıştım. Bu yüzden yakıştırmalar olabilir" sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı.
- 5.6.2018
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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