Çotanak harekatı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    harekatı

    Çotanak harekatı

    İddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar, ile yollarını ayıran 28 yaşındaki file bekçisi ve sözleşmesi biten 30 yaşındaki ’yi gündemine aldı.

    İyi başladığı geçtiğimiz sezonda büyük hüsran yaşayan Giresunspor, işini sağlam tutuyor. Yerli bir kaleci ile sezona 'merhaba' demek isteyen yeşil-beyazlılar, Boluspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Taşkıran'ı listenin başına koydu. 28 yaşındaki kaleci ile görüşmelere başlayacak yönetimin, kısa süre içerisinde anlaşma sağlaması bekleniyor. Ertuğrul geçtiğimiz sezon başında Melih Okutan'la birlikte 1 milyon euro'ya 'nun yolunu tutmuş ve 6 maçta 540 dakika süre almıştı.

    Çotanaklar'ın geçtiğimiz sezonu Boluspor'da tamamlayan 30 yaşındaki ön libero Özgür İleri'yi de gündemine aldığı ifade edildi. Sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu, "'dan kimseyle görüşmedim ama Metin Diyadin'le G.Birliği ve 'de birlikte çalışmıştım. Bu yüzden yakıştırmalar olabilir" sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı.
    1. 5.6.2018
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