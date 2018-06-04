Elazığ’da başkan adayı Yümlü – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’da başkan adayı Yümlü

    Elazığ’da başkan adayı Yümlü
    1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı , 15 Haziran'da 'a gidecek. Yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos'un alacaklarını kendi imkanlarıyla karşılayan iş adamı , düzenlediği basın toplantısıyla resmen Elazığspor Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
    1. 4.6.2018
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