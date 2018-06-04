Elazığ’da başkan adayı Yümlü
- 4.6.2018
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Feghouli feda etmeli
Toplam 1
Yorum
Aslan Feghpuli feda degil elveda demeli
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Galatasaray Serkan Kırıntılı ile anlaştı
Toplam 1
Yorum
cüneyt arenadaki maçta neden elini çektiği şimdi daha iyi anlaşılıyor :))
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Final serisi başlıyor
Toplam 1
Yorum
TheSunRose Haber yanlış. Öğrencilere özel tribün açıldı. 15 TL'den satılıyor biletler. En düşük fiyat 30 TL değil yani.
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