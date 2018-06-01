Uğur Arslan Çotanak’ta – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Çotanak’ta

    Uğur Arslan Çotanak’ta
    Giresunspor, Altınordu ile sözleşmesi sona eren Uğur Arslan Kuru'yla anlaştığını açıkladı. 29 yaşındaki sağ bek ile prensip anlaşmasına varıldığını duyuran yeşil-beyazlılar, transfer dönemi başladığında resmi imzaların atılacağını belirtti.
    1. 1.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğur Arslan Çotanak’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN