Hatayspor ve Passolig arasında imzalar atıldı

Hatayspor'un maçlarını oynadığı Antakya Atatürk Stadyumu'nda hayata geçirilecek olan E-Bilet uygulaması ile taraftarlar, maçlara üzerinde Hatayspor'un logosu bulunan passolig kartları ile girebilecek. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden, Genel Sekreter Aydın Toksöz ve Passolig Pazarlama Direktörü Metin Karaoğlu katıldı.



Tören sonrası konuşan Başkan Maden, "Yeni sezonda her şeyin farklı ve güzel olacağına inanıyorum. Birinci Lig'e renk katan iddialı bir takım olacağız. Tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Taraftarlarımız 15 Haziran'dan itibaren Antakya Primemall AVM'de açılacak olan Hatay Store mağazasından Passolig kartlarını temin edebilecek" dedi.