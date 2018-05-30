Hatayspor ve Passolig arasında imzalar atıldı
2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, Passolig ile anlaştı.
Hatayspor'un maçlarını oynadığı Antakya Atatürk Stadyumu'nda hayata geçirilecek olan E-Bilet uygulaması ile taraftarlar, maçlara üzerinde Hatayspor'un logosu bulunan passolig kartları ile girebilecek. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden, Genel Sekreter Aydın Toksöz ve Passolig Pazarlama Direktörü Metin Karaoğlu katıldı.
Tören sonrası konuşan Başkan Maden, "Yeni sezonda her şeyin farklı ve güzel olacağına inanıyorum. Birinci Lig'e renk katan iddialı bir takım olacağız. Tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Taraftarlarımız 15 Haziran'dan itibaren Antakya Primemall AVM'de açılacak olan Hatay Store mağazasından Passolig kartlarını temin edebilecek" dedi.
- 30.5.2018 13:21
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karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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