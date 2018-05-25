Gazişehir Gaziantep'te, yaprak dökümü başladı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Gazişehir Gaziantep'te, yaprak dökümü başladı

    Gazişehir Gaziantep'te, yaprak dökümü başladı

    şansını play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek kaybeden Gazişehir Gaziantep'te yaprak dökümü başladı.

    Kaçan şampiyonluk sonrası sessizliğin hakim olduğu kırmızı-siyahlı ekipte yeni sezonun kadro yapılanmasının nasıl olacağı ve sezona nasıl bir hedefle başlanacağı belirsizliğini koruyor.

    ?Gazişehir'de Erkan Sözeri ile sezonu tamamlayan kadroda yer alan ve sözleşmesi sona erecek olan 8 futbolcudan ikisi takımdan ayrıldı. Gaziantep ekibinde sezonun önemli oyuncularından Sinan Osmanoğlu ve takımla yollarını ayırırken, Sinan Osmanoğlu da eski takımı Altınordu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Gazişehir'de geçtiğimiz yılın önemli oyuncularından Tugay Kaçar, , Adam Stachowiak, Yasin Palaz, , Murat Ceylan ve Muhammet Himmet Ertürk'ün de sözleşmeleri sona erdi. Bu futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, kırmızı-siyahlı takımın kalecisi Adam Stachowiak'ın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    ?Gazişehir'de sözleşmesi devam eden futbolcular ise , İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Serdar Deliktaş, Adama Ba, Ermin Zec, Del Valle, , Gürcan Gözüm, Fatih Durna, Gökhan Alsan, Samican Keskin, Prince Segbefia, Junior Jefferson ve Mehmet Erdem Uğurlu olarak dikkat çekiyor. Bu oyuncuların bazılarının takımda kalacağı bazılarıyla ise yolların ayrılacağı belirtiliyor.

    Yeni sezona daha iyi ve daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Gazişehir Gaziantep'in, birkaç hafta içinde teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfer ve kadro kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.
    1. 25.5.2018 11:39
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