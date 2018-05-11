Normal sezon maçlarının ardından heyecanın play-off müsabakalarıyla devam ettiği Spor Toto 1. Lig'de, 34 haftalık süreçte 29,6 yaş ortalamasıyla mücadele eden Akın Çorap Giresunspor en yaşlı takım olarak dikkati çekti. Giresunspor'u, 29,4 yaş ortalamasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Tetiş Yapı Elazığspor takip etti.

En genç takımlar sıralamasında bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen ve lige vedan eden 2 ekip bulunuyor. Gaziantepspor 21,9 yaş ortalamasıyla en genç ekip olurken, Grandmedical Manisaspor 23,8 ortalamasıyla Gaziantepspor'u takip etti.

Bu iki ekibi 24,5 ile Altınordu ve 24,7 ile İstanbulspor izledi.

EN YAŞLI VE EN GENÇ MAÇ KADROLARI

12. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Tetiş Yapı Elazığspor maçında Tetiş Yapı Elazığspor, 19. haftadaki Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında ise Akın Çorap Giresunspor 31,1 yaş ortalamasıyla mücadele etti.

33. haftadaki Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü müsabakasında ev sahibi ekip 18,7 yaş ortalamasıyla karşılaştı.

Ligde forma giyen en genç futbolcu 14 Mart 2001 doğumlu Gaziantepsporlu Mustafa Emirhan Özyaşar, en tecrübeli isim ise 22 Mart 1978 doğumlu Akın Çorap Giresunspor'dan Ahmet Şahin oldu.

TOPLAM 510 FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Spor Toto 1. Lig'de 34 haftalık süreçte 510 futbolcu forma giydi.

Toplam 18 futbolcunun sezon içinde iki takımda forma giydiği ligde Grandmedical Manisaspor 39 futbolcuya şans verdi. Grandmedical Manisaspor'u 33'er oyuncuyla Adanaspor, Akın Çorap Giresunspor ve Gazişehir Gaziantep izledi. Balıkesirspor Baltok'un 23 oyuncuyla mücadele ettiği ligde İstanbulspor ve Ümraniyespor 24'er isimle yer aldı.

LİGDE İKİ TAKIMDA BİRDEN FORMA GİYEN İSİMLER ŞÖYLE:

Abdülkerim Bardakcı (Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor), Alpay Koçaklı (Gaziantepspor-Adanaspor), Berkan Yıldırım (Akın Çorap Giresunspor-Adanaspor), Berkay Samancı (Granmedical Manisaspor-Altınordu), Canberk Dilaver (Akın Çorap Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor), Erman Bulucu (Tetiş Yapı Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor), Hasan Hatipoğlu (Samsunspor-Altınordu), İsmail Haktan Odabaşı (Grandmedical Manisaspor-Denizlispor), Kaya Tarakcı (Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kubilay Sönmez (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor), Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor), Metin Yüksel (Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Muhammed Ildız (Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor), Muhammet Reis (Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep), Murat Gürbüzerol (Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mustafa Sevgi (Grandmedical Manisaspor-Adanaspor), Sercan Kaya (MKE Ankaragücü-Adanaspor)

Ligde 2017-2018 sezonunda takımların sahaya sürdükleri kadrolara göre yaş ortalamaları ve kullandıkları oyuncu sayıları şöyle: