Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı yarın başlayacak
Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur mücadelelerinin programı şu şekilde:
YARIN
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor
21.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor
15 MAYIS SALI
16.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
- 10.5.2018 10:21
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Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a imza şartı! Fenerbahçe...
Toplam 1
Yorum
bilal bırakın gitsin abi faydası yok zararı bari olmasın. teşekkür edip yolları ayırın.
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Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu!
Toplam 3
Yorum
Mehmet Varol Bu konuyu dikkate almayan bütün spor proğramı yorumcularını esefle kınıyorum. Bu hata düzeltilmez ise önümüzdeki sezon Türk maçı seyretmeyec
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi final: Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
Toplam 7
Yorum
CELAL ONUR LARSON MUGDAT FELC EDER FB AGIR SAVUNMASINI FARKLI YENER AKHISAR
Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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