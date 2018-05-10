Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı yarın başlayacak – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    1. Lig’de play-off heyecanı yarın başlayacak

    Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı yarın başlayacak

    1. Lig’den ’e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

    1. Lig'de MKE Ankaragücü ve 'dan sonra 'e çıkmayı başaracak son takımın belli olacağı play-off karşılaşmaları yarın oynanacak - Ümraniyespor mücadelesi ile start alacak. Ümraniyespor, , Gazişehir Futbol Kulübü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mücadele edeceği play-off turunda ilk müsabakalar yarın oynanacakken, ikinci maçlar ise Salı günü yapılacak.

    Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur mücadelelerinin programı şu şekilde:

    YARIN
    19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor
    21.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor

    15 MAYIS SALI
    16.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
    20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
    1. 10.5.2018 10:21
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