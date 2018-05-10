1.Lig Play-Off VAR ve AVAR hakemleri açıklandı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    1.Lig Play-Off VAR ve hakemleri açıklandı

    1.Lig Play-Off VAR ve <a href="/index/avar?id=21d1a3a3-216a-4d6d-8dbe-d56a9cd92bba" class="" rel="tag">AVAR</a> hakemleri açıklandı

    1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final ilk müsabakalarında görev alacak (VAR) ve Asistanları () açıklandı.

    yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de görev alacak ve Asistanları şöyle:

    19.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Ümraniyespor: (VAR), Mustafa Öğretmenoğlu ()

    21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: (VAR), Barış Şimşek ()

    1. 10.5.2018 14:15
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