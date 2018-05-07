Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik

Borçları yüzünden bu sezon 9 puanı silinen, 20 milyon TL'ye varan FIFA'lık olmuş eski yabancı futbolcu ve kulüp borçlarını ödemezse 24 puan silme cezası ve alt lige düşmenin eşiğinde olan siyah-beyazlılarda haziran ayında yapılması gereken olağan kongre öncesi kulislerde aday ismi geçmiyor.