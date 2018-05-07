Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik
1. Lig'den düşen Grandmedical Manisaspor'da yeni sezon öncesi belirsizlik yaşanıyor. Kadrosundaki birçok futbolcunun mali krizler nedeniyle ayrılması sonrası altyapı ağırlıklı kalan Manisaspor'da Abdülkadir Korkut, Hikmet Balioğlu, Hüseyin Tok, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk, Ümit Yasin Arslan ve Ömer Buğdaycı ay sonunda serbest kalacak.
Borçları yüzünden bu sezon 9 puanı silinen, 20 milyon TL'ye varan FIFA'lık olmuş eski yabancı futbolcu ve kulüp borçlarını ödemezse 24 puan silme cezası ve alt lige düşmenin eşiğinde olan siyah-beyazlılarda haziran ayında yapılması gereken olağan kongre öncesi kulislerde aday ismi geçmiyor.
- 7.5.2018 15:10
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Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Toplam 1
Yorum
DEMBABA Dembabaya laf edenler sow a ve furkana bir sözünüz yokmu. hem kendi kalesine gol attı hemde rakibine atmadı.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 8
Yorum
seyirci Fırat aydınus ilk yarıda A.Atıfın pozisyonunu göremiyor neden,F.B. 10 kişi kalacak,uçururlar adamı. Sıkıysa Titiye verdiği gibi onada verse
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Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!
Toplam 1
Yorum
insan insan olamazsınız.....
Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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