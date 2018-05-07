Boluspor’da hedef finale kalmak
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, playoff’un ilk maçında deplasmanda Gaziantep’i yendikten sonra kendi evlerinde ki maçtan sonra finale kalmak istediklerini söyledi.
Kırmızı beyazlılarda hazırlıklar devam ederken açıklamalarda bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Öncelikle son 10 dakikada rakibimiz Erzurumspor iken bir anda Gazişehir Gaziantep oldu. Gaziantep bizim tanıdığımız dostumuz olan bir kulüp. Önemli olan bu maçların dostluk içinde geçmesi. Biz iki yıldan beri bu takımımızı playoff'lara sokuyoruz. Bu sene 60 puan tutturduk. Boluspor tarihinin en yüksek puanı. İlk defa da bu kadar az gol yedik. Tabi Sait hoca ile birlikte Boluspor, müthiş bir başarı yakaladı. Keşke playoff'lara kalmasaydık. Keşke 2 hafta önce şampiyon olsaydık. Boluspor bunu çok hak etti. Artık playofflar'dayız" dedi.
Taraftarlardan destek beklediklerini de ifade eden Çarıkcı, "Bir tek şey istiyoruz. İşadamlarımızı, esnafımızı ve taraftarlarımızı Gaziantep'e bekliyoruz. İnşallah orada bin taraftarımız olursa bize güç katar. Herkesi maça davet ediyoruz. Amacımız oradan iyi bir skorla ayrılmak. Kendi evimizde de yenip finale kalmak istiyoruz" şaklinde konuştu.
- 7.5.2018 14:21
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FUTBOL USA SN. TERIM, CENGIZ, BABACAN, EMRE MOR, CAGLAR GIBI GENCLERI MILLI TAKIMA KAZANDIRMISTI.
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Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
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tokatlı zaten yeniliyoruz, hiç değilse alt yapıdan cafer, hüseyin türkmen, sefa çıksın oynasın, burası rıza hocanın çiftliği değil kardeşim yetti be
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
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N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
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