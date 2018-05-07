Gazişehir, Bolu hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Gazişehir, Bolu hazırlıklarına başladı

    Gazişehir, Bolu hazırlıklarına başladı

    Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

    Kırmızı-Siyahlılarda karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcuların rejanerasyon çalışması yaptı. Antrenmanda diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maç oynadı.

    Gazişehir, Cuma günü oynayacağı maçı hazırlıklarına bugün saat 17:00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 7.5.2018 12:06
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