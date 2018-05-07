Gazişehir, Bolu hazırlıklarına başladı
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Gazişehir, Cuma günü oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17:00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 7.5.2018 12:06
-
Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
-
Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
-
Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
düzceli Ben futbolda adaletin olmadığını düşünüyorum. VAR sisteminin gelmesini diliyorum.
Gazişehir, Bolu hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.