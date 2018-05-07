Ankaragücü hazır – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    hazır

    Ankaragücü hazır
    'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü, bugün saat 19.00'da Demirspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, maçın ardından Kızılay Meydanı'nda taraftarıyla bir araya gelecek ve Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşayacak.
    1. 7.5.2018
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