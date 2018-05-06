Şampiyon Çaykur Rizespor tacını taktı!
1. Lig’i zirvede tamamlayan yeşil-mavililer, sezonun son maçında şov yaptı, Gazişehir’e şans tanımadı. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri, 90 dakika sonunda da taraftarlarıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı.
34 maçlık uzun maratonun ardından Süper Lig'e adını yazdıran Çaykur Rizespor, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı ve kulüp tarihine geçen eski futbolcular da stattaki yerini aldı.
OSMAN AŞKIN BAK: DAYANIŞMA SAĞLANDI
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Yönetimi ve kulübün eski futbolcularıyla dün bir araya geldi. Derepazarı'nda yapılan etkinlikte konuşan Bakan Bak, "Biz, bütün takımların başarılı olmasını istiyoruz. Hedefimiz bütün takımların üretim aşamasına geçmesidir. Komşu illerden yetişip bu şehir için ter döktünüz. Çaykur Rizespor da dayanışma ve kaynaşmayı sağladı" diye konuştu.
BAŞKANDAN MUTLUSU YOK
Ç.Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'dan mutlusu yok... Karadeniz ekibinin patronu, tüm camiaya teşekkür ederken, "Mutluyuz ve gururluyuz. İnanıyorum ki, Süper Lig'de de tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
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Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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