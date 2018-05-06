Şampiyon Çaykur Rizespor tacını taktı! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Şampiyon tacını taktı!

    Şampiyon Çaykur Rizespor tacını taktı!

    1. Lig’i zirvede tamamlayan yeşil-mavililer, sezonun son maçında şov yaptı, Gazişehir’e şans tanımadı. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri, 90 dakika sonunda da taraftarlarıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

    Geçtiğimiz hafta 'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor, dün taraftarı önünde sezonun son maçına çıktı. 1. Ligi'ndeki son sınavını veren ekibi, yenik duruma düştüğü karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'e şans tanımadı. Sahadan Samudio, , ve Furkan Şimşek'in golleriyle galip ayrılan , sezonu 69 puanla ilk sırada tamamladı. Bitiş düdüğünün ardından "Şampiyon" tezahüratlarıyla taraftarlarına koşan Çaykur Rizesporlu futbolcular, daha sonra başlayan kutlamalarda da kupalarına kavuştu.

    34 maçlık uzun maratonun ardından Süper Lig'e adını yazdıran Çaykur Rizespor, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı ve kulüp tarihine geçen eski futbolcular da stattaki yerini aldı.



    OSMAN AŞKIN BAK: DAYANIŞMA SAĞLANDI
    Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Yönetimi ve kulübün eski futbolcularıyla dün bir araya geldi. Derepazarı'nda yapılan etkinlikte konuşan Bakan Bak, "Biz, bütün takımların başarılı olmasını istiyoruz. Hedefimiz bütün takımların üretim aşamasına geçmesidir. Komşu illerden yetişip bu şehir için ter döktünüz. Çaykur Rizespor da dayanışma ve kaynaşmayı sağladı" diye konuştu.

    BAŞKANDAN MUTLUSU YOK
    Ç.Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'dan mutlusu yok... Karadeniz ekibinin patronu, tüm camiaya teşekkür ederken, "Mutluyuz ve gururluyuz. İnanıyorum ki, Süper Lig'de de tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.
    1. 6.5.2018
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