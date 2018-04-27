Futbolun yarım asırlık çınarı kümede kalma savaşı veriyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Futbolun yarım asırlık çınarı kümede kalma savaşı veriyor

    Futbolun yarım asırlık çınarı kümede kalma savaşı veriyor

    Türk futbolunun köklü kulüplerinden Samsunspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşme tehlikesi yaşıyor.

    Karadeniz'in 53 yıllık tarihe sahip takımı Samsunspor, ligin bitimine 2 hafta kala tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

    'nı Fenerbahçe ve Sarıyer'den sonra kazanan ilk Anadolu takımı olan Samsunspor, geçmişte , , Serkan Aykut, Celil Sağır, Kenan Yelek, Vural Korkmaz, Ercan Koloğlu, Savaş Demiral, Osman Akyol, Sinan Yeşil, Orhan Kapucu, Dobi Hasan lakaplı Hasan Şengün ile Temel Keskindemir gibi önemli yıldızları Türk futboluna kazandırdı.

    Tanju Çolak ile Serkan Aykut, Samsunspor forması ile o zamanki en üst lig olan 1. Lig'de gol krallığı yaşayan 2 futbolcu oldu. Tanju, Samsunspor formasıyla Avrupa gol krallığında üçüncülük de kazandı.

    Anadolu'da Trabzonspor'dan sonra şampiyon olmak için 1986-1987 sezonunun son haftalarına kadar mücadele veren kırmızı-beyazlılar, ligi Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada tamamlayabildi.

    KIRMIZI-BEYAZLI RENKLERE 1988-89'DA "SİYAH" EKLENDİ
    Samsunspor takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı.

    Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı.

    Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badaloğlu, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü yaşamını yitirdi.

    Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

    Samsunspor, 7 kez 'den (eski adıyla 1. Lig) düşerek, bu anlamda ilk sırada yer aldı.

    Tarihinde 2. Lig'e hiç düşmeyen Karadeniz ekibinin ligde kalıp kalmayacağı, Giresunspor ile Ümraniyespor maçlarından alacağı ve rakiplerinin elde edeceği sonuçlara göre belli olacak.

    Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta sonunda 35 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor.

    1. 27.4.2018 11:25
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