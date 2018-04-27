Denizlispor kurtuluş peşinde
SPOR Toto 1. Lig'de sezonun son 2 haftasına düşme hattındaki rakibi Samsunspor'la puan puana giren Denizlispor, yarın küme düşmesi aylar önce kesinleşen Gaziantepspor'u ağırlayacağı maçı kazanıp avantaj yakalamaya çalışacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele ligde aynı anda oynanacak tüm maçlar gibi saat 15.30'da start alacak. Karşılaşmayı Emre Malok yönetecek. Horoz'da sakatlıkları bulunan Eze ve Lazic görev yapamayacak. Bilet fiyatları gold ve VIP tribün 50, kapalı B ve D üst 10, A alt ve E üst, maraton, kale arkası ile misafir tribünler ise 5 TL olarak açıklandı.
Horoz'da yönetim, hayati öneme sahip 90 dakika öncesi takıma geçen haftaki Samsunspor beraberliğinin 10'ar bin TL'lik primlerini dağıttı. Gaziantepspor galibiyetine 20'şer bin TL prim açıklayan yönetim, beraberliğe ise yine 10 bin TL ödül verecek. Taraftarları maça davet eden Başkan Mustafa Üstek, "Gaziantepspor ve Boluspor maçlarını kazanıp ligde kalacağız" dedi. Oyuncularını rakibi küçük görmemeleri konusunda uyaran Teknik Direktör Fatih Tekke ise, "Rakibin ligdeki konumu kimseyi yanıltmasın. Maç sahada kazanılır. Çıkıp taraftarımız önünde kazanmamız şart" diye konuştu.
DENİZLİSPOR
Zeki - Alperen Babacan, Taşkın, Cenk, Cihan, Veli, Hasan, İsmail Haktan, Aissati, Kappel, Mehmet Akyüz
- 27.4.2018 12:06
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
adsız hakem macı tatil etmeden şenol güneş soyunma odasına gidiyor hakem de arkasından hocam hocan diye sesleniyor sonra maç tatil edildi .
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 13
Yorum
o zamanin yardimci antrönörü acikladiydi, baricin mantosunun alt tarafina geldi, hic bir yarasi yoktu, bu maci bitirmemek icindi diye, arastir bence
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
mk bunu zamanında trabzonspor maçından kaçan takımın taraftarının söylüyor olması da ilginç
Denizlispor kurtuluş peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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