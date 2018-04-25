Horoz, Akyüz’e güveniyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Horoz, Akyüz’e güveniyor

    Horoz, Akyüz’e güveniyor
    Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak. Samsunspor karşılaşmasında 2-0 gerideyken 36'da oyuna giren tecrübeli oyuncu, takımına 1 puan getirmişti. Devre arasında geldiği Denizli'ye hayat veren Mehmet, ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı.
    1. 25.4.2018
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