Horoz, Akyüz’e güveniyor
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak. Samsunspor karşılaşmasında 2-0 gerideyken 36'da oyuna giren tecrübeli oyuncu, takımına 1 puan getirmişti. Devre arasında geldiği Denizli'ye hayat veren Mehmet, ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı.
- 25.4.2018
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